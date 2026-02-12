Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Werkstatt - Täter erbeuten Werkzeuge und Elektronik - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10. Februar 2026, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 11. Februar 2026, 07:45 Uhr, kam es in der Friederikenstraße in Papenburg zu einem Einbruch in eine Werkstatt.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt und entwendeten anschließend diverse Werkzeuge, Laptops, Ladegeräte sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Papenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell