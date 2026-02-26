Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher am Boyneburgufer auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Gestern Morgen (25.02.2026) kurz vor 05:00 Uhr versuchte ein 40-Jähriger, in einen Kiosk am Boyneburgufer in Erfurt einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der polizeibekannte Mann das Gebäude zunächst durch eine offenstehende Hauseingangstür. Anschließend versuchte er, sich mit mehreren Hebelwerkzeugen gewaltsam Zutritt zum Kiosk zu verschaffen. Dabei verursachte der Mann an der Zugangstür einen Sachschaden von etwa 1.700 Euro. Zudem hebelte er an der Eingangstür eines leerstehenden Büros. Ein Zeuge wurde auf sein Treiben aufmerksam, stellte den Täter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Im Kellergeschoss fanden die Beamten den Rucksack des 40-Jährigen mit mehreren Hebelwerkzeugen, einem Akkuschrauber sowie einem Paar Handschuhen. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (DS)

