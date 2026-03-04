Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260304 - 0294 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) In der heutigen Nacht (04. März 2026) wurde ein Einbrecher in Büroräumlichkeiten auf frischer Tat festgenommen. Er soll nun im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach aktuellen Erkenntnissen meldete sich ein Zeuge kurz vor 02:00 Uhr, welcher über Kameras in den Büroräumlichkeiten in der Windmühlstraße einen Einbrecher bemerkte.

Die sofort entsandten Einsatzkräfte beobachteten den 40-Jährigen noch, wie er aus dem Gebäude kam. Während er versuchte auf einem Fahrrad zu flüchten, nahmen ihn die Kräfte kurzerhand fest.

Er wurde in das Polizeigewahrsam eingeliefert und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

