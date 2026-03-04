POL-F: 260304 - 0297 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Kollision zwischen Auto und U-Bahn

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Kollision zwischen Auto und U-Bahn

(la) Gestern Vormittag (03. März 2026) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer U-Bahn im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten der 32-jährige Unfallfahrer sowie seine 42-jährige Beifahrerin mit dem Pkw gegen 07:20 Uhr im Kreuzungsbereich "Rosa-Luxemburg-Straße", "Am Weißkirchener Berg". Aus unbekannten Gründen fuhr der 32-Jährige plötzlich trotz anhaltender Rotphase in den Kreuzungsbereich ein und wurde von der aus Richtung Niederursel kommenden U-Bahn erfasst.

Durch den Zusammenstoß stieß der Pkw einen Ampelmasten. Die beiden Insassen wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine in der U-Bahn befindliche 30-Jährige wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt.

Die Kollision sorgte in der Folge für einen Totalausfall der Ampelanlage sowie Totalschaden an dem Pkw des Unfallfahrers. Die U-Bahn konnte ihre Fahrt samt Fahrgästen nach einiger Zeit fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden im hohen 5-stelligen Bereich.

