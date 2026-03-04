PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260304 - 0297 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Kollision zwischen Auto und U-Bahn

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Vormittag (03. März 2026) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer U-Bahn im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten der 32-jährige Unfallfahrer sowie seine 42-jährige Beifahrerin mit dem Pkw gegen 07:20 Uhr im Kreuzungsbereich "Rosa-Luxemburg-Straße", "Am Weißkirchener Berg". Aus unbekannten Gründen fuhr der 32-Jährige plötzlich trotz anhaltender Rotphase in den Kreuzungsbereich ein und wurde von der aus Richtung Niederursel kommenden U-Bahn erfasst.

Durch den Zusammenstoß stieß der Pkw einen Ampelmasten. Die beiden Insassen wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine in der U-Bahn befindliche 30-Jährige wurde durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt.

Die Kollision sorgte in der Folge für einen Totalausfall der Ampelanlage sowie Totalschaden an dem Pkw des Unfallfahrers. Die U-Bahn konnte ihre Fahrt samt Fahrgästen nach einiger Zeit fortsetzen. Es entstand ein Sachschaden im hohen 5-stelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:51

    POL-F: 260304 - 0295 Frankfurt - Niederrad: Störung der Totenruhe

    Frankfurt (ots) - (ki) In der Nach vom 02. März auf den 03. März 2026 wurden auf dem Alten Friedhof Schwanheim eine Vielzahl Gräber beschädigt und Metalle entwendet. Nach Aktuellen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 14:00 Uhr des 02. März bis um 12:00 Uhr des 03. März. Es wurden bei etwa 30 Gräbern Beschädigungen durch den Diebstahl festgestellt. Der Fokus lag hierbei auf wertigen Metallteilen. ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:50

    POL-F: 260304 - 0294 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

    Frankfurt (ots) - (ki) In der heutigen Nacht (04. März 2026) wurde ein Einbrecher in Büroräumlichkeiten auf frischer Tat festgenommen. Er soll nun im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen meldete sich ein Zeuge kurz vor 02:00 Uhr, welcher über Kameras in den Büroräumlichkeiten in der Windmühlstraße einen Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren