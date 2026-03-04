Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260304 - 0296 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Täterfestnahme nach Unterschlagung eines Mietwagens im Ausland

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (03. März 2026) wurde ein in Italien unterschlagenes Mietfahrzeug im Bahnhofsviertel aufgefunden und sichergestellt. In diesem Kontext wurden drei Personen festgenommen.

In der vergangenen Woche mieteten unbekannte Täter ein hochwertiges Fahrzeug in Italien an. Da das Fahrzeug nicht zum vereinbarten Termin zurückgebracht worden war, kam der Verdacht einer möglichen Unterschlagung auf. Das Fahrzeug wurde daraufhin geortet und dabei festgestellt, dass sich dieses in Frankfurt am Main im Bereich der Karlsruher Straße befand. Zivilfahnder begaben sich daraufhin umgehend in den Bereich und konnten dort sowohl das Fahrzeug als auch den 45-jährigen Fahrer feststellen. Der Fahrer trug zudem Dokumente bei sich, die den Verdacht nahelegten, dass das Fahrzeug weiterverkauft werden sollte.

Die Beamten stellten daher das Fahrzeug sicher und nahmen den Fahrer vorläufig fest. In unmittelbarer Nähe wurden zudem zwei Mittäterinnen lokalisiert und ebenfalls festgenommen.

Die zwei Mittäterinnen werden nach Abschluss der Maßnahmen unter Auflagen entlassen. Der 45-jährige wohnsitzlose Hauptverdächtige hingegen wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell