LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B89/ Rottmar (ots) - Am Montagmorgen wurde ein Mopedfahrer durch einen Unfall im Landkreis Sonneberg schwerverletzt. Kurz vor 07 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Rottmarer Straße / B89 beim Abbiegen zum Zusammenstoß zwischen einem 61-jährigen Mopedfahrer und einer 22-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Der Mopedfahrer wurde dadurch schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es kam durch ...

