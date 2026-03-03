Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Schleiz (ots)
Am Montag, gegen 16.00 Uhr, befuhr der 24-jährige Radfahrer in Schleiz die Geraer Straße stadtauswärts. Aus der Quergasse kommend, missachtete der 81-jährige Fahrer eines PKW die Vorfahrt des Fahrradfahrers und stieß mit diesen zusammen. Der junge Mann zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad sowie dem PKW entstand Sachschaden.
