Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Die Polizei warnt: Hinweise zu betrügerischen Spendensammlern, die ausschließlich EC-Kartenzahlungen annehmen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Bereits mehrfach wurde in den zurückliegenden Monaten vor betrügerischen Spendensammlern, insbesondere im Landkreis Sonneberg, gewarnt. Wie nun bekannt wurde, fanden jedoch auch im Saale-Orla Kreis sowie Landkreis Saalfeld-Rudolstadt derartige Vorfälle statt, wonach hilfsbereite Personen betrogen und zuvor vereinbarte Spendensummen um ein vielfaches erhöht wurden. Der bzw. die Täter baten in insgesamt zehn der Polizei bekannt gewordenen Fällen u.a. in Neustadt an der Orla, Rudolstadt und Gräfenthal Kunden vor verschiedenen Supermärkten um Spenden für unterschiedliche Zwecke. Auffällig und in diesem Zusammenhang betrügerisch war jeweils, dass die Spenden ausschließlich per EC-Karten entgegengenommen wurden. Die Geschädigten bemerkten erst zeitverzögert, dass nicht der besprochene Betrag von zumeist 10 Euro, sondern vielfach höhere Beträge bis hin zu knapp 2000 Euro, abgebucht wurden. Somit warnt die Polizei ausdrücklich vor Spendenzahlungen per EC-Karte, da viele der Geschädigten auch nach der Eingabe ihrer PIN keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt hatten. Erst bei Sichtung der Kontoauszüge im Nachgang bemerkten sie den Betrug. Inwiefern nachträglich dann technischerseits durch den/die Täter die Abbuchungen erhöht wurden ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wird darüber hinaus gebeten, die örtliche Polizei unverzüglich über mutmaßlich betrügerische Spendensammler zu informieren, sodass diese Personen bestenfalls noch in flagranti festgestellt und kontrolliert werden können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell