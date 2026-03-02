PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach mehrfachem Einmietbetrug

Steinach/ Neuhaus am Rennweg/ Sonneberg (ots)

In den zurückliegenden Monaten kam es in Steinach, Neuhaus am Rennweg und Sonneberg jeweils zu mehreren Einmietbetrügen sowie Diebstählen, sodass nun polizeiliche Ermittlungen geführt werden. Ein nunmehr bekannter 47-Jähriger aus der Region steht in mindestens sechs Fällen im Verdacht, unter Angabe falscher Personalien jeweils im Wert von mehreren hundert Euro Hotelübernachtungen gebucht bzw. wahrgenommen zu haben, ohne im Nachgang die Rechnungen bezahlt zu haben. In einigen Fällen kam es auch zum Diebstahl von Hotelschlüsseln, sodass den Gastronomen in Summe teils hohe, finanzielle Nachteile entstanden. Sollten bei Gewerbetreibenden im Tourismus- und Gastronomiegewerbe in diesem Zusammenhang Unsicherheiten im Rahmen einer Buchung bestehen wird darum gebeten, die ortsansässige Polizei unverzüglich über den Umstand zu informieren, sodass eine Feststellung und Kontrolle des Mannes noch vor/ während der Tatbegehung erfolgen kann.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

