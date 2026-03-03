Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Mopedfahrer nach Unfall schwerverletzt
B89/ Rottmar (ots)
Am Montagmorgen wurde ein Mopedfahrer durch einen Unfall im Landkreis Sonneberg schwerverletzt. Kurz vor 07 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Rottmarer Straße / B89 beim Abbiegen zum Zusammenstoß zwischen einem 61-jährigen Mopedfahrer und einer 22-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Der Mopedfahrer wurde dadurch schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Es kam durch die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen - gegen 09 Uhr wurde die Strecke jedoch wieder vollends für den Verkehr freigegeben.
