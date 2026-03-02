PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Betrug und Diebstahl

Balve (ots)

Ein 19-jähriger Balver wurde Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, von einem Radfahrer am Bahnhof angefahren. Der Radfahrer sei mit einem schwarz-blauen Mountainbike zielgerichtet auf ihn zugefahren und hätte den Balver erfasst. Danach sei der Radfahrer abgestiegen, habe sein Gegenüber beleidigt und sei davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung und sucht Zeugen, die bei der Klärung des Sachverhaltes helfen können. Der Radfahrer war 22-28 Jahre alt, etwa 1,85m groß und hatte kurze dunkle Haare. Er sei mit grüner Jacke und schwarzer Jeans bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9199-0 entgegen.

Von Donnerstag auf Freitag wurden Aluminiumprofile in Beckum entwendet. Unbekannte entfernten dazu das Zaunelement eines Betriebes an der Arnsberger Straße und verschafften sich so Zugang. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise.

Eine 72-Jährige schaute am Freitag auf Facebook nach Rezepten und folgte einem Link, der ihr angezeigt wurde. Sie kam allerdings auf keine Kochseite, sondern es erschien ein großes Windows-Logo. Sie solle die angezeigte Nummer anrufen und sich an den vermeintlichen Windows-Mitarbeiter wenden. Dies tat sie und geriet an einen Mann, der ihr riet, ihre "Konten zu sichern". Man müsse verhindern, dass Leute ihr Geld abbuchen. So leitete er sie an und kam an ihre Daten. Kurze Zeit später klingelte ihr Telefon erneut. Dieses Mal war jedoch die Hausbank der Dame dran. Es wurden mehrere Abbuchungen gestoppt. Offenbar war der "Windows-Mitarbeiter" selbst der Betrüger, der nun mit den Daten der Dame an ihr Geld wollte. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät zur Vorsicht im Netz. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:30

    POL-MK: Randale an Dechenhöhle / Flammen / Einbruch / Diebstahl

    Iserlohn (ots) - An der Theodor-Fleitmann-Straße ist am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ein Mercedes Sprinter abgebrannt. Der Fahrer hatte den Wagen Minuten zuvor am Fahrbahnrand abgestellt. Der Transporter brannte vollständig aus. Aus dem Tank lief Kraftstoff aus, so dass das Feuer auf zwei hinter dem Transporter abgestellte Pkw übergriff. Der direkt hinter dem Sprinter stehende Pkw wurde erheblich, der zweite leicht ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:28

    POL-MK: Bäckereieinbruch und Anhängerdiebstahl

    Hemer (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in eine Bäckerei Im Ohl eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und ein Fenster und verschafften sich Zugang zu den Geschäftsräumen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme heute Morgen gegen 4 Uhr noch nicht festgestellt werden. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Im Laufe der vergangenen vier bis fünf ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:25

    POL-MK: Flammen, Einbruch, Raddiebstahl

    Halver (ots) - Auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße brannte am Sonntag gegen 14.15 Uhr ein Mülleimer. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Unbekannte sind zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, in eine Firma am Staklenberg eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten diverse Werkzeuge von hohem Wert. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0. Zwischen Freitag, 18 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren