Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Betrug und Diebstahl

Balve (ots)

Ein 19-jähriger Balver wurde Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, von einem Radfahrer am Bahnhof angefahren. Der Radfahrer sei mit einem schwarz-blauen Mountainbike zielgerichtet auf ihn zugefahren und hätte den Balver erfasst. Danach sei der Radfahrer abgestiegen, habe sein Gegenüber beleidigt und sei davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung und sucht Zeugen, die bei der Klärung des Sachverhaltes helfen können. Der Radfahrer war 22-28 Jahre alt, etwa 1,85m groß und hatte kurze dunkle Haare. Er sei mit grüner Jacke und schwarzer Jeans bekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9199-0 entgegen.

Von Donnerstag auf Freitag wurden Aluminiumprofile in Beckum entwendet. Unbekannte entfernten dazu das Zaunelement eines Betriebes an der Arnsberger Straße und verschafften sich so Zugang. Nun ermittelt die Kripo und bittet um Hinweise.

Eine 72-Jährige schaute am Freitag auf Facebook nach Rezepten und folgte einem Link, der ihr angezeigt wurde. Sie kam allerdings auf keine Kochseite, sondern es erschien ein großes Windows-Logo. Sie solle die angezeigte Nummer anrufen und sich an den vermeintlichen Windows-Mitarbeiter wenden. Dies tat sie und geriet an einen Mann, der ihr riet, ihre "Konten zu sichern". Man müsse verhindern, dass Leute ihr Geld abbuchen. So leitete er sie an und kam an ihre Daten. Kurze Zeit später klingelte ihr Telefon erneut. Dieses Mal war jedoch die Hausbank der Dame dran. Es wurden mehrere Abbuchungen gestoppt. Offenbar war der "Windows-Mitarbeiter" selbst der Betrüger, der nun mit den Daten der Dame an ihr Geld wollte. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und rät zur Vorsicht im Netz. (lubo)

