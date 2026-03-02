PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blockhütte vollständig niedergebrannt

Schwarzatal (ots)

Am Sonntag, dem 01.03.2026, gegen 00:45 Uhr wurde die Polizei über den Brand einer Holzhütte im Schwarzatal informiert. Die Hütte befand sich in einem Waldgebiet bei Lichtenhain. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Blockhütte bereits in Vollbrand, die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Durch das Feuer und die notwendigen Löscharbeiten wurde die Hütte vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

