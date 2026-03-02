Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Blockhütte vollständig niedergebrannt
Schwarzatal (ots)
Am Sonntag, dem 01.03.2026, gegen 00:45 Uhr wurde die Polizei über den Brand einer Holzhütte im Schwarzatal informiert. Die Hütte befand sich in einem Waldgebiet bei Lichtenhain. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Blockhütte bereits in Vollbrand, die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt.
Durch das Feuer und die notwendigen Löscharbeiten wurde die Hütte vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.
Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
