Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike-Fahrer stürzt alkoholisiert

Unterwellenborn (ots)

Am Samstag, dem 28.02.2026, gegen 19:45 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter E-Bike-Fahrer in der Zollhäuser Straße in Unterwellenborn gemeldet. Der 43-jährige Mann hatte sich bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Da er keinen Helm trug, verletzte er sich am Kopf.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die entnommene Blutprobe wird Aufschluss über die tatsächliche Alkoholisierung geben.

