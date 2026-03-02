PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen- und Geschädigtenaufruf

B281 Pößneck - Neustadt an der Orla (ots)

Am 01.03.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B281 zwischen Pößneck und Neustadt an Orla zu mehreren Verkehrsdelikten durch einen 40-jährigen Fahrer eines grauen Audi A3. So soll der Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Strecke zwischen Pößneck und Neustadt an der Orla durch zu dichtes Auffahren bedrängt und durch riskantes Überholen gefährdet haben. Bislang meldeten sich hierzu zwei Geschädigte. Der Fahrer konnte schließlich auf der B281 Höhe der Ausfahrt Miesitz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der Drogenvortest positiv auf Cannanbis reagierte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Zeugen und/oder Geschädigte, die ebenso Angaben zur Fahrweise des Audi-Fahrers machen können, melden sich bitte tel. unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla oder jeder anderen Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
