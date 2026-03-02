PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Drogeriemarkt

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, dem 28.02.2026, gegen 15:30 Uhr entwendeten zwei Personen Waren aus einem Drogeriemarkt in der Oststraße in Rudolstadt. Der Wert des Diebesguts lag im hohen dreistelligen Bereich.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten Polizeibeamte zwei tatverdächtige Personen ermittlen. Gegen sie wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

