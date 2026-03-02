PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere festgestellte Verkehrsdelikte

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 28.02.2026 gegen 09:30 Uhr wurde der 42-jährige Fahrer eines Mitsubishi in Schleiz in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Außerdem hatte der Pkw weder eine Zulassung noch eine Haftpflichtversicherung. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden. Das Kfz musste per Abschleppdienst geborgen werden. Es wurden Verfahren wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und der Abgabenordnung eingeleitet.

Um 11:30 Uhr wurde der 49-jährige Fahrer eines Seat ins Schönbrunn (Saalburg-Ebersdorf) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,60 Promille, so dass auch hier die Weiterfahrt unterbunden und ein Verfahren gemäß dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet werden musste.

Am 01.03.2026 gegen 11:45 Uhr wurde in Neustadt an der Orla, Schleizer Straße der 29-jährige Fahrer eines Renault einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Drogenvortest reagierte beim Fahrer positiv auf Kokain und Cannabis, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden werden musste. Da es sich beim Fahrer um einen holländischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,- EUR angeordnet, welche der Fahrer noch vor Ort entrichten musste.

