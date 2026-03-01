PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sonneberg (ots)

Am 27.02.2026 kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Bettelhecker Str. 155 in Sonneberg.

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen geparkten PKW-Hyundai. Dieser wurde stark an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf 4000,00 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bzw. Tätern nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0051306/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 08:38

    LPI-SLF: Verkehrsdelikte im Landkreis Sonneberg

    Sonneberg (ots) - Durch Polizeibeamte der PI Sonneberg wurde am Freitag, den 27.02.2026, gegen 12:15 Uhr ein 25-jähriger kurz vor der Ortslage Heubisch mit seinem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Insofern wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Kurze Zeit später wurde der 25-jährige erneut ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 01:57

    LPI-SLF: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz

    Triptis (ots) - Am Sonntag, den 01.03.2026 gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Orla im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Triptis einen 31-jährigen Triptiser mit seinem E-Scooter. Die Fahrtauglichkeit des Mannes war gegeben, jedoch konnte er keinen gültigen Versicherungsschutz für seinen E-Scooter vorweisen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 01:52

    LPI-SLF: Seat-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am Samstag, den 28.02.2026 wurde ein 49-jähriger Seat-Fahrer durch Polizeibeamte der PI Saale-Orla in der Ortslage Schönbrunn einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Seat-Fahrer führte sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren