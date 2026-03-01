Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sonneberg (ots)

Am 27.02.2026 kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Bettelhecker Str. 155 in Sonneberg.

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen geparkten PKW-Hyundai. Dieser wurde stark an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf 4000,00 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bzw. Tätern nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter Nennung der Vorgangsnummer 0051306/2026 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell