PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall 15-jähriger leichtverletzt

Föritztal (ots)

Am 27.02.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Heubisch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 15-jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad (Simson) die Eberdorfer Straße in Richtung Kreuzungsbereich, um auf die Straße Vorstadt abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 30-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision und der Simson-Fahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 08:58

    LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Sonneberg (ots) - Am 27.02.2026 kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Bettelhecker Str. 155 in Sonneberg. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen geparkten PKW-Hyundai. Dieser wurde stark an der Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf 4000,00 Euro geschätzt. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht bzw. Tätern nimmt die ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:38

    LPI-SLF: Verkehrsdelikte im Landkreis Sonneberg

    Sonneberg (ots) - Durch Polizeibeamte der PI Sonneberg wurde am Freitag, den 27.02.2026, gegen 12:15 Uhr ein 25-jähriger kurz vor der Ortslage Heubisch mit seinem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Insofern wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Kurze Zeit später wurde der 25-jährige erneut ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 01:57

    LPI-SLF: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz

    Triptis (ots) - Am Sonntag, den 01.03.2026 gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Orla im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Triptis einen 31-jährigen Triptiser mit seinem E-Scooter. Die Fahrtauglichkeit des Mannes war gegeben, jedoch konnte er keinen gültigen Versicherungsschutz für seinen E-Scooter vorweisen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren