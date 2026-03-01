Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall 15-jähriger leichtverletzt
Föritztal (ots)
Am 27.02.2026 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage Heubisch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 15-jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad (Simson) die Eberdorfer Straße in Richtung Kreuzungsbereich, um auf die Straße Vorstadt abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 30-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zur Kollision und der Simson-Fahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.
