Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsdelikte im Landkreis Sonneberg

Sonneberg (ots)

Durch Polizeibeamte der PI Sonneberg wurde am Freitag, den 27.02.2026, gegen 12:15 Uhr ein 25-jähriger kurz vor der Ortslage Heubisch mit seinem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Insofern wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Kurze Zeit später wurde der 25-jährige erneut fahrenderweise auf seinem nichtversicherten E-Scooter angetroffen. Den Fahrer erwarten nun zwei Strafanzeigen.

Am frühen Morgen des 28.02.2026 wurde ein 47-jähriger VW-Fahrer mit seinem PKW durch Polizeibeamte der PI Sonneberg auf der Neustadter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein gerichtsverwertbarer Test einen Wert von 0,56 Promille. Im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens erwarten den Fahrer ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

