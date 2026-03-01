Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz
Triptis (ots)
Am Sonntag, den 01.03.2026 gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der PI Saale-Orla im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Triptis einen 31-jährigen Triptiser mit seinem E-Scooter. Die Fahrtauglichkeit des Mannes war gegeben, jedoch konnte er keinen gültigen Versicherungsschutz für seinen E-Scooter vorweisen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
