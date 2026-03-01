LPI-SLF: Verkehrskontrollen führten zur Feststellung von zahlreichen Verkehrsverstößen

Sonneberg (ots) - Durch Polizeibeamte der PI Sonneberg wurde am Freitag, den 27.02.2026, gegen 12:15 Uhr ein 25-jähriger kurz vor der Ortslage Heubisch mit seinem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz hat. Insofern wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Kurze Zeit später wurde der 25-jährige erneut ...

