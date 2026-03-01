Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrskontrollen führten zur Feststellung von zahlreichen Verkehrsverstößen
Saalfeld (ots)
An diesem Wochenende wurde bei 8 Verkehrsteilnehmern festgestellt, dass sie unter Einfluss von Alkohol bzw. berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnahmen. Gegen 7 von Ihnen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren und gegen einen sogar ein Strafverfahren eingeleitet. Hier drohen hohe Bußgelder und mindestens 1 Monat Fahrverbot.
