Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Graffiti an Hauswand angebracht - Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 28.02.2026, auf Sonntag, dem 01.03.2026, besprühten unbekannte Täter die Fassade eines Einfamilienhauses in der Weirastraße in Saalfeld. An der Hauswand wurden die Schriftzüge "ACAB" und "FCC" angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0052026/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell