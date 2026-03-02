Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Graffiti an Hauswand angebracht - Zeugen gesucht
Saalfeld (ots)
In der Nacht von Samstag, dem 28.02.2026, auf Sonntag, dem 01.03.2026, besprühten unbekannte Täter die Fassade eines Einfamilienhauses in der Weirastraße in Saalfeld. An der Hauswand wurden die Schriftzüge "ACAB" und "FCC" angebracht.
Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0052026/2026 bei der Polizei Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 56 0 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell