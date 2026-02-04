PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall A66 - LKW fährt auf linke Fahrspur gegen dort fahrenden Pkw und flüchtet zunächst

Neuhof (ots)

Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 14:22 Uhr befuhr ein 66-jähriger Sattelzugfahrer aus Weyhe den rechten Fahrstreifen der zweispurigen BAB 7 in Richtung Fulda. Kurz nach der Anschlussstelle Neuhof-Nord bei KM 198,000 wechselte der Sattelzugfahrer aus ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen. Dort befand sich der Pkw Volvo einer 44-jährigen Fahrerin aus Flieden, welche durch den Sattelzug gegen die Betongleitwand gedrückt wurde und schleifte diesen ca. 75 m an der Betongleitwand entlang. Der Pkw Volvo kam nicht mehr fahrbereit auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Sattelzug fuhr auf den Seitenstreifen. Anschließend fuhr der Sattelzug weiter, ohne sich um den Volvo und dessen Fahrerin zu kümmern und seine Daten zu hinterlassen. Nur durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das amtliche Kennzeichen des Sattelzugs notiert und in der Folge dessen Fahrer ermittelt werden. Die Fahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und zur Kontrolle in ein naheliegendes Klinikum verbracht.

Der Gesamtschaden vom Sattelzug und PKW wird auf ca. 18.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn war für ca. 1 Stunde voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über den rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Neben der Polizeiautobahnstation Petersberg waren auch die freiwillige Feuerwehr Neuhof mit mehreren Fahrzeugen sowie zwei Rettungswagen vor Ort.

Gefertigt: POK Ruppel

(Polizeiautobahnstation Petersberg)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren