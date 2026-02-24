PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen
Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt und Taser-Einsatz

Bingen (ots)

Am Abend des 23.02.26 gegen 22:10 Uhr fiel einer Streife der Polizei Bingen beim Befahren der Saarlandstraße zwischen Bingen Stadt und Büdesheim ein entgegenkommender Pkw auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nach Wenden des Streifenwagens und Aufschließen auf das Fahrzeug wurden dem Fahrer mehrfach Anhaltezeichen mittels Leuchtschrift, Blaulicht, Einsatzhorn sowie Außenlautsprecher gegeben. Der Fahrer kam diesen Aufforderungen erst mit deutlicher Verzögerung nach und konnte schlussendlich in der Schmittstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten bei dem 38-jährigen Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Den polizeilichen Anweisungen kam er zunächst nur zögerlich nach, willigte anfänglich jedoch in die Durchführung eines Atemalkoholtests ein. Noch vor Durchführung des Tests begann der bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt polizeilich in Erscheinung getreten Fahrer jegliche Mitwirkung an weiteren Maßnahmen zu verweigern, zeigte sich zunehmend verbal aggressiv und verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften distanzlos. Das Anlegen von Handfesseln zur Durchsetzung der beabsichtigten Folgemaßnahmen verhinderte der Beschuldigte. Nur durch den Einsatz des Tasers konnten dem Fahrer schlussendlich widerstandslos Handfesseln angelegt werden. Von der vorherigen Androhung des Einsatzes des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) zeigte sich der Kraftfahrer unbeeindruckt. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und der Staatsanwaltschaft zugeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
  • 23.02.2026 – 15:58

    POL-PIBIN: Anzeigenerstattung mit unerwarteten Folgen

    Bingen am Rhein (ots) - Am 23.02.2026 erschien eine 29-jährige Frau gegen 11:00 Uhr mit ihrem PKW bei der Polizeiinspektion Bingen, um Strafanzeige zu erstatten. Zuvor war den Beamten beim Blick aus dem Fenster bereits aufgefallen, dass sie beim Einparken auf dem Parkplatz vor der Dienststelle offensichtlich Schwierigkeiten hatte und ihr Fahrzeug danach nicht ordnungsgemäß abgestellt war. Während der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 17:27

    POL-PIBIN: Körperverletzung nach Streit zwischen Hundehaltern

    Weiler bei Bingen (ots) - Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 09:45 Uhr kam es in Weiler bei Bingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau mit ihrem Hund spazieren, als ein offenbar unangeleinter Hund eines Anwohners auf die Straße lief und auf ihr Tier zusprang. Die Frau stellte sich schützend vor ihren Hund und versuchte, das andere Tier auf Abstand ...

    mehr
