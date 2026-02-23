PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Anzeigenerstattung mit unerwarteten Folgen

Bingen am Rhein (ots)

Am 23.02.2026 erschien eine 29-jährige Frau gegen 11:00 Uhr mit ihrem PKW bei der Polizeiinspektion Bingen, um Strafanzeige zu erstatten. Zuvor war den Beamten beim Blick aus dem Fenster bereits aufgefallen, dass sie beim Einparken auf dem Parkplatz vor der Dienststelle offensichtlich Schwierigkeiten hatte und ihr Fahrzeug danach nicht ordnungsgemäß abgestellt war. Während der Anzeigenaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Die Frau räumte einen zurückliegenden Cannabiskonsum ein, machte jedoch widersprüchliche Angaben zum Zeitpunkt des Konsums. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest auf Urinbasis sollte weitere Klarheit bringen. Dabei versuchte die Betroffene, das Testergebnis zu verfälschen, indem sie Wasser in den Probenbecher einfüllte. Der Täuschungsversuch wurde durch die eingesetzten Beamten jedoch unmittelbar erkannt. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in dem sie sich im Falle der Bestätigung des Verdachts für ihr Verhalten verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 17:27

    POL-PIBIN: Körperverletzung nach Streit zwischen Hundehaltern

    Weiler bei Bingen (ots) - Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 09:45 Uhr kam es in Weiler bei Bingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Frau mit ihrem Hund spazieren, als ein offenbar unangeleinter Hund eines Anwohners auf die Straße lief und auf ihr Tier zusprang. Die Frau stellte sich schützend vor ihren Hund und versuchte, das andere Tier auf Abstand ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 00:52

    POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Bingen (ots) - Am 14.02.26 gegen 22:45 Uhr beobachtete eine Streife der Polizei Bingen im Rahmen einer Streifenfahrt vor dem Kreisverkehr zur Dromersheimer Chaussee einen Verkehrsteilnehmer der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der nachfolgend durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich für die Beamten Anzeichen auf einen Drogenkonsum des 25-jährigen Fahrers, was sich im Rahmen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren