Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Cannabiseinfluss

Bingen (ots)

Am 14.02.26 gegen 22:45 Uhr beobachtete eine Streife der Polizei Bingen im Rahmen einer Streifenfahrt vor dem Kreisverkehr zur Dromersheimer Chaussee einen Verkehrsteilnehmer der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. In der nachfolgend durchgeführten Verkehrskontrolle ergaben sich für die Beamten Anzeichen auf einen Drogenkonsum des 25-jährigen Fahrers, was sich im Rahmen des Drogenschnelltests bestätigte. Der Fahrer stand demgemäß unter dem Einfluss von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Bei Bestätigung des Vortests droht dem Sünder ein Bußgeld in Höhe von 500EUR sowie ein Fahrverbot für die Dauer eines Monats.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

