Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Erster Nachtumzug in Grolsheim - Einsatzkräfte ziehen positive Bilanz

Grolsheim (ots)

Am Freitagabend fand erstmals ein Nachtumzug in Grolsheim statt. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse bei Besucherinnen und Besuchern aus der Region. Zahlreiche leuchtende Motivwagen sowie phantasievoll gestaltete Fußgruppen sorgten entlang der Strecke für ein stimmungsvolles Bild und eine ausgelassene Atmosphäre. Die Zahl der Besuchende wird auf etwa 7.500 geschätzt. Unter den Gästen befanden sich größtenteils Familien mit Kindern. Aus Sicht von Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst verlief die Erstveranstaltung insgesamt ruhig und geordnet. Der Rettungsdienst musste einzelne Personen medizinisch versorgen. Schwerwiegende Vorfälle wurden nicht bekannt. Zur Gewährleistung eines sicheren Veranstaltungsablaufs wurden im Bereich der Umzugsstrecke temporäre Verkehrssperrungen eingerichtet. Hierdurch kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Einsatzkräfte standen während der gesamten Veranstaltung in engem Austausch mit dem Veranstalter und den eingesetzten Sicherheits- und Ordnungskräften. Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst und Veranstalter ziehen insgesamt eine positive Bilanz des ersten Nachtumzugs in Grolsheim.

