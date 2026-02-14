PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Erster Nachtumzug in Grolsheim - Einsatzkräfte ziehen positive Bilanz

Grolsheim (ots)

Am Freitagabend fand erstmals ein Nachtumzug in Grolsheim statt. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse bei Besucherinnen und Besuchern aus der Region. Zahlreiche leuchtende Motivwagen sowie phantasievoll gestaltete Fußgruppen sorgten entlang der Strecke für ein stimmungsvolles Bild und eine ausgelassene Atmosphäre. Die Zahl der Besuchende wird auf etwa 7.500 geschätzt. Unter den Gästen befanden sich größtenteils Familien mit Kindern. Aus Sicht von Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst verlief die Erstveranstaltung insgesamt ruhig und geordnet. Der Rettungsdienst musste einzelne Personen medizinisch versorgen. Schwerwiegende Vorfälle wurden nicht bekannt. Zur Gewährleistung eines sicheren Veranstaltungsablaufs wurden im Bereich der Umzugsstrecke temporäre Verkehrssperrungen eingerichtet. Hierdurch kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Einsatzkräfte standen während der gesamten Veranstaltung in engem Austausch mit dem Veranstalter und den eingesetzten Sicherheits- und Ordnungskräften. Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienst und Veranstalter ziehen insgesamt eine positive Bilanz des ersten Nachtumzugs in Grolsheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 12:53

    POL-PIBIN: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses

    Bingen Büdesheim (ots) - Am 09.02.2026 wird die PI Bingen gegen 09:40 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines mit Schulkindern besetzten Schulbus in die Hitchinstraße nach Bingen-Büdesheim gerufen. Vor Ort konnte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme festgestellt werden, dass ein Schulbus besetzt mit Kindern einer 5. Klasse von der Bushaltestelle Pestalozzistraße aus in Fahrtrichtung Bingen-Dietersheim ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:18

    POL-PIBIN: Alkoholisiert im Straßenverkehr teilgenommen

    Bingen (ots) - Am 09.02.2026 wird die PI Bingen gegen 09:43 Uhr von der Führerscheinstelle der KV Mainz-Bingen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Mann derzeit auf der Führerscheinstelle seinen Führerschein verlängern möchte, hierbei von ihm jedoch erheblicher Alkoholgeruch wahrnehmbar sei. Auf der Anfahrt zur Örtlichkeit konnte eine männliche Person unweit der Führerscheinstelle wahrgenommen werden, auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren