Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfallflucht
Zeugenaufruf

POL-PIBIN: Unfallflucht / Zeugenaufruf
  • Bild-Infos
  • Download

Sprendlingen (Landkreis Mainz-Bingen) (ots)

Am 12.02.26 kam es gegen 14:30 Uhr unweit der Kreuzung Zotzenheimer Straße / Kreuznacher Straße in Sprendlingen zu einem Verkehrsunfall. Ein derzeit unbekannter männlicher Radfahrer mittleren Alters befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Herrenrad den Gehweg der Zotzenheimer Straße aus Richtung Kreuznacher Straße kommend in Fahrtrichtung "An der Karlsmühle". Hierbei kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Sturzgeschehen, in dessen Folge der Radfahrer schließlich mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW kollidierte. Am PKW entstand hierdurch leichter Sachschaden, der Radfahrer erlitt eine leichte Platzwunde. Als unabhängige Zeugen den Notruf wählten, flüchtete der Radfahrer zu Fuß und ließ sein Fahrrad zurück. Der Fahrer wurde durch die Zeugen als etwa 1,75m groß und von hagerer Gestalt beschrieben. Er habe mittellange dunkle Haare und trage eine Brille. Markant sei darüber hinaus eine offensichtlich genähte Wunde an den Fingerknöcheln, die teils verbunden gewesen sei. Im Anhang zur Pressemeldung befindet sich auch ein Bild des zurückgelassenen und nun sichergestellten Fahrrads. Sind Fahrrad und/oder Nutzer einem aufmerksamen Leser bekannt? Sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden an die Polizei Bingen erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

