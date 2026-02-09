PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alkoholisiert im Straßenverkehr teilgenommen

Bingen (ots)

Am 09.02.2026 wird die PI Bingen gegen 09:43 Uhr von der Führerscheinstelle der KV Mainz-Bingen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Mann derzeit auf der Führerscheinstelle seinen Führerschein verlängern möchte, hierbei von ihm jedoch erheblicher Alkoholgeruch wahrnehmbar sei. Auf der Anfahrt zur Örtlichkeit konnte eine männliche Person unweit der Führerscheinstelle wahrgenommen werden, auf den die den Beamten bekannte Personenbeschreibung passte. Noch bevor der Mann einer Kontrolle unterzogen werden konnte, stieg dieser in einen auf einem Parkplatz unweit der Örtlichkeit abgestellten PKW ein und fuhr los. Der PKW konnte durch die Beamten schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, auch bei erstem Gesprächskontakt konnte deutlicher Atemalkoholgeruch vom 57-jährigen Fahrer ausgehend wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 0,98 Promille. Nachdem der Promillewert auf der Dienststelle nochmals anstieg und schließlich oberhalb der 1,1 Promillegrenze lag wurde gegen den 57-jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Anstatt seinen Führerschein zu verlängern wurde dieser nun sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Bingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Bingen
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 13:17

    POL-PIBIN: Aggressiver Mann greift Passanten am Hauptbahnhof an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bingen (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, 03.02.2026, gegen 06:15 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Ein junger Mann soll sich am Bahngleis des Hauptbahnhofes in Bingen aufgehalten und dort in aggressiver Weise grundlos auf Passanten eingeschlagen haben. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort mehrere Zeugen sowie Geschädigte antreffen. Nach ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 19:27

    POL-PIBIN: Versuchter Raub vor Supermarkt in Bingerbrück

    Bingen (ots) - Am Mittwoch, den 28.01.2026, kam es zur Nachmittagszeit vor dem Eingang eines Supermarktes im Stadtteil Bingerbrück zu einem versuchten Raubdelikt. Ein Kunde verlor beim Verlassen des Marktes seine Geldbörse, aus der Bargeld zu Boden fiel. Während der Geschädigte das Bargeld an sich nahm, versuchte ein 39-jähriger Mann unter Anwendung körperlicher Gewalt, dieses zu erlangen. Der Geschädigte wehrte ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:13

    POL-PIBIN: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 - Zeugen gesucht

    Bingen (ots) - Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 18:43 Uhr ereignete sich eine mögliche Straßenverkehrsgefährdung auf der L419 zwischen Bingen Kempten und Gau-Algesheim in Richtung Gau-Algesheim. Hierbei überholte ein BMW das vorausfahrende Fahrzeug und gefährdete beim Einscheren mindestens einen Verkehrsteilnehmer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren