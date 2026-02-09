Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alkoholisiert im Straßenverkehr teilgenommen

Bingen (ots)

Am 09.02.2026 wird die PI Bingen gegen 09:43 Uhr von der Führerscheinstelle der KV Mainz-Bingen darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Mann derzeit auf der Führerscheinstelle seinen Führerschein verlängern möchte, hierbei von ihm jedoch erheblicher Alkoholgeruch wahrnehmbar sei. Auf der Anfahrt zur Örtlichkeit konnte eine männliche Person unweit der Führerscheinstelle wahrgenommen werden, auf den die den Beamten bekannte Personenbeschreibung passte. Noch bevor der Mann einer Kontrolle unterzogen werden konnte, stieg dieser in einen auf einem Parkplatz unweit der Örtlichkeit abgestellten PKW ein und fuhr los. Der PKW konnte durch die Beamten schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, auch bei erstem Gesprächskontakt konnte deutlicher Atemalkoholgeruch vom 57-jährigen Fahrer ausgehend wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 0,98 Promille. Nachdem der Promillewert auf der Dienststelle nochmals anstieg und schließlich oberhalb der 1,1 Promillegrenze lag wurde gegen den 57-jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Anstatt seinen Führerschein zu verlängern wurde dieser nun sichergestellt und dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell