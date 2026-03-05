Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260305 - 0300 Frankfurt - Innenstadt: Sachbeschädigung durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(la) Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitag (27. Februar 2026) bis Sonntag (01. März 2026) die Hausfassade des Eschenheimer Turms mit einem politischen Schriftzug mit Bezug zum Nahostkonflikt. Die unbekannten Tatverdächtigen konnten sich anschließend unerkannt entfernen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

