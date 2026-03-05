Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260305 - 0299 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Fluchtversuch eines Betäubungsmittelhändlers vereitelt
Frankfurt (ots)
(ha) Polizeibeamte kontrollierten am gestrigen Mittwoch (04. März 2026) gegen 17:10 Uhr einen 44-jährigen Mann in der Poststraße. Bei dem Mann, der schon in der Vergangenheit mehrfach dem Handel mit Marihuana nachging, fanden die Beamten auch einige Gramm des Rauschmittels. Als ihm eröffnet wurde, dass dieses gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt werde, riss er mit Gewalt an der Tüte, die aufriss und versuchte mit seinem abgerissenen Teil zu flüchten. Dies konnte jedoch nach wenigen Schritten durch die Polizisten verhindert werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell