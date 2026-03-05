Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260305 - 0299 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Fluchtversuch eines Betäubungsmittelhändlers vereitelt

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte kontrollierten am gestrigen Mittwoch (04. März 2026) gegen 17:10 Uhr einen 44-jährigen Mann in der Poststraße. Bei dem Mann, der schon in der Vergangenheit mehrfach dem Handel mit Marihuana nachging, fanden die Beamten auch einige Gramm des Rauschmittels. Als ihm eröffnet wurde, dass dieses gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt werde, riss er mit Gewalt an der Tüte, die aufriss und versuchte mit seinem abgerissenen Teil zu flüchten. Dies konnte jedoch nach wenigen Schritten durch die Polizisten verhindert werden.

