Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260306- 0304 Frankfurt- Innenstadt: Pöbelnder Mann leistet Widerstand bei der Festnahme

Frankfurt (ots)

(ki) Ein 55-jähriger Rollstuhlfahrer pöbelte gestern Abend (5. März 2026) zunächst Gäste eines Restaurants an der Konstablerwache an, versuchte nach diesen zu schlagen und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Ein eingesetzter Beamter wurde leicht verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 55-Jährige gegen 21:30 Uhr in seinem Rollstuhl ins Restaurant und stellte lauthals die Frage, welcher der Gäste empfänglich für körperliche Gewalt wäre. Um die befürchtete Gewaltanwendung zu verhindern wurde er gegen seinen Willen aus dem Lokal gerollt. Hierbei versuchte er mehrfach nach Gästen und Mitarbeitern zu schlagen. Im Außenbereich stürzte er aus dem Rollstuhl. Passanten und Mitarbeiter, die ihm wieder aufhelfen wollten, bedachte er mit Tritten und Schlägen.

Als die eintreffende Polizeistreife ihn wieder in den Rollstuhl setzen wollte, schlug und trat er auch nach diesen. Bei der folgenden Festnahme leistete er weiterhin erheblichen Widerstand. Beim Transport im Streifenwagen setzte er seine aggressiven Angriffe fort. Ein Beamter wurde durch einen Tritt leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Der 55-Jährige trug leichte Schürfwunden davon und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell