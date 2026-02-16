Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Straftäter die Einreise verweigert
Pasewalk (ots)
Ein 38- jähriger Pole wurde am Wochenende in Pomellen als Fahrer eines PKW Ford Mondeo aus Polen kommend festgestellt und kontrolliert. Zur Kontrolle legte der Mann seine polnische ID-Karte und seinen Führerschein vor. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person und Sachen ergab 2 Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Hannover und Staatsanwaltschaft Potsdam wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls sowie eine Fahndungsnotierung zur Vermögensabschöpfung/ Strafvollstreckung (keine Festnahme) durch die Staatsanwaltschaft Rostock, ebenfalls wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Bei der eingehenden Kontrolle des PKW wurden im mitgeführten Gepäck 1 Ampulle Dopingmittel mit falscher Kennzeichnung sowie 2 Ampullen mit russischer Schrift aufgefunden. Diese wurden sichergestellt. Eine Überprüfung im Fahrerlaubnisregister ergab, dass die Fahrerlaubnis des Mannes für ungültig erklärt worden ist. Eine Überprüfung im Ausländerzentralregister ergab eine Ausschreibung durch den Landkreis Rostock über den Verlust des Rechts auf Einreise / Aufenthalts nach § 6 FreizügG/EU vom 04.11.2021, bestehend bis 16.05.2027 aufgrund diverser Straftaten. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde der Mann über den Grenzübergang Linken nach Polen zurückgewiesen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Igor Weber
Telefon: 03 83 54 - 34 97 4 - 100
Mobil: 0172-511 0961
E-Mail: presse.pasewalk@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobile
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
und mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell