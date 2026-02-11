Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Haftbefehle- Geldstrafen bezahlt

Pasewalk (ots)

Ein 60- jähriger Deutscher wurde gestern Mittag im Regionalexpress 5356 von Grambow nach Pasewalk durch Bundespolizisten im Rahmen der Einreiskontrolle festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Bochum wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 600,00 Euro sowie 288,20 Euro Verfahrenskosten. Damit ersparte er sich eine 20- tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

Am Abend wurde in Pomellen ein 32- jähriger Pole angehalten und kontrolliert. Er wurde durch die Staatsanwaltschaft Eberswalde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Haftbefehl gesucht. Die Geldstrafe betrug in diesem Fall 450,- Euro. Zusätzlich waren noch 81,00 Euro Verfahrenskosten zu zahlen. Auch hier wurden die geforderten Geldsummen gezahlt und damit eine 15- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell