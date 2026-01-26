Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Vier Haftbefehle am Wochenende in Pomellen vollstreckt- alle Geldstrafen bezahlt

Pomellen (ots)

Ein 29- jähriger Deutscher wurde durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln mit Haftbefehl gesucht. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 2010,00 EUR, eine Restgeldstrafe von 10,00 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 91,50 EUR. Damit konnte er eine 67- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Zusätzlich bestand noch eine Fahndungsausschreibung zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wegen Betrug.

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hatte einen 27- jährigen Polen wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln zur Fahndung ausgeschrieben. Hier betrug die Geldstrafe 500,00 EUR. Zusätzlich waren noch 96,50 EUR Verfahrenskosten einzuziehen. Bei Nichtzahlung hätte der Mann eine 10- tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen.

Die Staatsanwaltschaft Dessau Roßlau hatte einen 28- jährigen Polen wegen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 400,00 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 77,50 EUR und konnte damit eine 20- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Ein 37- jähriger Pole wurde als Mitreisender in einem PKW festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Fahndungsnotierung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen Diebstahl. Der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 500,00 EUR und Verfahrenskosten in Höhe von 89,50 EUR. Die Ersatzfreiheitsstrafe hätte in diesem Fall 5 Tage betragen. Bei der Durchsuchung der Person wurden in seiner Jackentasche ca. 1,4g Betäubungsmittel (zusammengesetzt aus Methamphetamin, Kokain, Amphetamin, Opiate) aufgefunden. Der durchgeführte Drug-Wipe-Test verlief positiv. Es wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Alle Personen konnten nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen ihre Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell