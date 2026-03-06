PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260306 - 0305 Frankfurt - Innenstadt: Täterfestnahme nach schwerem Raub mit Messer

Frankfurt (ots)

(la) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags (5. März 2026) ereignete sich in der Parkanlage der Taunusanlage ein schwerer Raubüberfall. Polizisten nahmen einen Täter fest.

Gegen 04:30 Uhr hielt sich der 19-jährige Geschädigte gemeinsam mit den drei Tatverdächtigen in der Taunusanlage auf und konsumierte Betäubungsmittel. Aus unbekannten Gründen kam es zwischen den sich flüchtig bekannten Personen zum Streit, in dessen Folge ein Tatverdächtiger dem Geschädigten ein Messer vorhielt. Während der Geschädigte durch das Messer in Schach gehalten wurde, entwendeten die beiden weiteren Tatverdächtigen dessen Mobiltelefon sowie sein mitgeführtes Bargeld.

Die drei Tatverdächtigen ließen schließlich von dem Geschädigten ab und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Der Geschädigte folgte ihnen jedoch und konnte einen der Räuber in der Taunusstraße stellen und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten der Bundespolizei sowie Mitarbeitern der DB Sicherheit festhalten.

Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hat und sich zudem illegal im Bundesgebiet aufhielt, wurde er mit dem Ziel der richterlichen Vorführung festgenommen.

Der Tatverdächtige darf sich nun wegen des schweren Raubes mit Messer, Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen des Führens eines Messers in der Waffenverbotszone verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:25

    POL-F: 260306 - 0303 Frankfurt - Nied: Verkehrsunfall auf Bahnübergang

    Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich gegen 18:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Bahnübergang in Nied, hierbei wurden zwei Personen leichtverletzt und die dortige Schranke beschädigt. Der Unfall stellt sich nach aktuellem Ermittlungsstand wie folgt dar. Ein 55-jähriger Fahrer eines grauen Opels fuhr von der Birminghamstraße kommend in ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:03

    POL-F: 260306- 0302 Frankfurt- Sindlingen: Vermisste Person- Öffentlichkeitsfahndung

    Frankfurt (ots) - (ma) Seit Donnerstagabend (5. März 2026), gegen 19:00 Uhr, wird die 79-jährige Brigitte Ingrid Z. aus Frankfurt Sindlingen vermisst. Letztmalig wurde sie am Abend des 5. März 2026 im Altenheim Agaplesion Schwanthaler Carree in Frankfurter Sachsenhausen gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Brigitte Ingrid Z. in einer hilflosen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren