Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260306 - 0305 Frankfurt - Innenstadt: Täterfestnahme nach schwerem Raub mit Messer

Frankfurt (ots)

(la) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags (5. März 2026) ereignete sich in der Parkanlage der Taunusanlage ein schwerer Raubüberfall. Polizisten nahmen einen Täter fest.

Gegen 04:30 Uhr hielt sich der 19-jährige Geschädigte gemeinsam mit den drei Tatverdächtigen in der Taunusanlage auf und konsumierte Betäubungsmittel. Aus unbekannten Gründen kam es zwischen den sich flüchtig bekannten Personen zum Streit, in dessen Folge ein Tatverdächtiger dem Geschädigten ein Messer vorhielt. Während der Geschädigte durch das Messer in Schach gehalten wurde, entwendeten die beiden weiteren Tatverdächtigen dessen Mobiltelefon sowie sein mitgeführtes Bargeld.

Die drei Tatverdächtigen ließen schließlich von dem Geschädigten ab und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof. Der Geschädigte folgte ihnen jedoch und konnte einen der Räuber in der Taunusstraße stellen und bis zum Eintreffen von Polizeibeamten der Bundespolizei sowie Mitarbeitern der DB Sicherheit festhalten.

Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hat und sich zudem illegal im Bundesgebiet aufhielt, wurde er mit dem Ziel der richterlichen Vorführung festgenommen.

Der Tatverdächtige darf sich nun wegen des schweren Raubes mit Messer, Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz sowie wegen des Führens eines Messers in der Waffenverbotszone verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell