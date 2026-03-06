PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 260306 - 0307 Frankfurt - Bockenheim: Festnahme eines Exhibitionisten

Frankfurt (ots)

(th) Eine Streife bemerkte in der Nacht von Mittwoch (4. März 2026) auf Donnerstag (5. März 2026), gegen 03:50 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, an einer Bushaltestelle in der Ginnheimer Landstraße

Um den Sachverhalt aufzuklären unterzogen die Polizeibeamten die Personen einer Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 29-jährige Mann sich kurz vor dem Eintreffen der Streife vor der 37-jährigen Frau entblößt hatte, woraufhin es zu einer Rangelei kam.

Die Ordnungshüter nahmen den Mann umgehend vor Ort fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

