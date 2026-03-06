Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260306 - 0311 Frankfurt - Sindlingen: Fahndungsrücknahme - Bezug zu Meldung Nr.: 0302

Frankfurt (ots)

(di) Die seit gestern Abend (05. März 2026) vermisste 79-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen und zurück an ihre Wohnanschrift gebracht. Die Vermisstenfahndung wird daher hiermit zurückgenommen.

