POL-F: 260307- 0313 Frankfurt- Dornbusch: Brand an Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagmittag (6. März 2026) brannten Teile des Dachstuhls eines Mehrfamilienhauses in der Friedlebenstraße. Es wurde niemand verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden an dem Mehrfamilienhaus Dacharbeiten durchgeführt. Gegen 13:30 Uhr entwickelten sich plötzlich große Flammen im Dachbereich und die alarmierte Feuerwehr verschaffte sich mittels Drehleiter Zugang zum Dach, um die Löscharbeiten durchzuführen. Hierzu wurde der Einsatzort entsprechend abgesperrt. Durch das Feuer und die Löscharbeiten entstand Sachschaden am Gebäude, Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



