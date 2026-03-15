Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 20-jähriger Autofahrer überschlägt sich

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Nümbrecht (ots)

Am Abend des 14. März (Samstag) war ein 20-jähriger Wiehler mit seinem BMW auf der Homburger Straße (L320) in Richtung Bierenbachtal unterwegs. Gegen 20:15 Uhr geriet der 20-Jährige in einer Rechtskurve auf den Randstreifen, verlor die Kontrolle über sein Auto und überschlug sich anschließend. Der BMW kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Wiehler überstand das Unfallgeschehen ohne Verletzungen. Sein Beifahrer, ein 22-jähriger Nümbrechter, wurde leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Verkehrsunfall ereignete sich unweit der Bushaltestelle "Holsteinsmühle".

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