Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann nach Messerangriff verletzt

Minden (ots)

(FW) Streitigkeiten in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses am rechten Weserufer endeten am Donnerstag in einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 39-Jähriger wurde mit einem Messer am Kopf getroffen und verletzte sich hierbei leicht.

Demnach wurden die Ordnungshüter gegen 16:40 Uhr zu einem Streit in der Dombrede gerufen. Ersten Erkenntnissen zu folge habe sich eine Person bei einem Streit am Kopf verletzt.

Die Polizisten trafen am Einsatzort einen verletzten Mann an, welcher offensichtlich eine Schnittwunde am Kopf hatte. Nach einer ersten Behandlung im Rettungswagen konnte eine schwerere Verletzung bei dem Mindener glücklicherweise ausgeschlossen werden.

Die Beamten fahndeten in der Folge intensiv nach dem möglichen Täter und stellten diesen in einer Wohnung unweit des Tatortes fest. Hier konnte der 43-Jährige von den Einsatzkräften festgenommen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass es möglicherweise aufgrund eines Streites zu einem Angriff mit einem Messer kam. Hierbei wurde der Geschädigte mutmaßlich am Kopf getroffen und zog sich die Verletzung zu.

Der Verdächtige wurde folglich dem Gewahrsam in Minden zugeführt, wo er die Nacht verbrachte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Mann am Freitag am Amtsgericht Bielefeld einem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl verkündete.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

