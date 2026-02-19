POL-MI: Vermisste 21-Jährige aus Gütersloh
Minden (ots)
Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02., 19.45 Uhr) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Möglicherweise befindet sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation.
Sie hat örtliche Bezüge in die Kreise Herford, Minden und Gütersloh. Zudem gibt es konkrete Hinweise auf eine Anlaufanschrift in Duisburg. Der Beschreibung nach hat sie dunkelblonde Haare, ist 174 cm groß und schlank.
Ein Foto der Versmisste ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden: https://polizei.nrw/fahndung/195428
Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Nummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
