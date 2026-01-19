POL-PB: Alleinunfall mit zwei Leichtverletzten
Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)
(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Münsterstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Samstagnachmittag, 17. Januar, zwei Verkehrsteilnehmerinnen leichte Verletzungen zugezogen.
Die 57-jährige Fahrerin eines KIA Picanto war gegen 16.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Rettungswagen brachten die 57-Jährige und eine 24-jährige Beifahrerin in Paderborner Krankenhäuser. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.200 Euro.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell