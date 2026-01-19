Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit zwei Leichtverletzten

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Münsterstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Samstagnachmittag, 17. Januar, zwei Verkehrsteilnehmerinnen leichte Verletzungen zugezogen.

Die 57-jährige Fahrerin eines KIA Picanto war gegen 16.00 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Paderborn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Rettungswagen brachten die 57-Jährige und eine 24-jährige Beifahrerin in Paderborner Krankenhäuser. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.200 Euro.

