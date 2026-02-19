POL-MI: Autofahrerin bei Kreuzungsunfall verletzt
Minden (ots)
(SN) Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Kreuzungsunfall am Mittwochnachmittag in Minden-Kutenhausen.
So befuhr die 65-Jährige aus Diepenau den Erkenntnissen zufolge gegen 16.15 Uhr mit einem Toyota die Kutenhauser Dorfstraße aus Fahrtrichtung Stemmer kommend und beabsichtigte offenbar, die kreuzende Kutenhauser Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer Frau (31) aus Petershagen, die zeitgleich die Kutenhauser Straße in Fahrtrichtung Todtenhausen befahren hatte.
Durch den Zusammenstoß erlitt die 65-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst nach einer Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Die Petershägerin blieb unversehrt. Beide Autos wurden abgeschleppt.
