Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin bei Kreuzungsunfall verletzt

Minden (ots)

(SN) Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Kreuzungsunfall am Mittwochnachmittag in Minden-Kutenhausen.

So befuhr die 65-Jährige aus Diepenau den Erkenntnissen zufolge gegen 16.15 Uhr mit einem Toyota die Kutenhauser Dorfstraße aus Fahrtrichtung Stemmer kommend und beabsichtigte offenbar, die kreuzende Kutenhauser Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer Frau (31) aus Petershagen, die zeitgleich die Kutenhauser Straße in Fahrtrichtung Todtenhausen befahren hatte.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 65-Jährige leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst nach einer Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Die Petershägerin blieb unversehrt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

  18.02.2026 – 15:47

    POL-MI: Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Lkw

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte am Mittwochmorgen auf der Dehmer Straße ein Autofahrer mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der BMW-Fahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW gegen 09:15 Uhr die Dehmer Straße aus Richtung Porta Westfalica kommend. Zwischen der Wöhrener Straße und der Straße "Am ...

    mehr
  18.02.2026 – 14:50

    POL-MI: Betrugsstraftaten gemeldet

    Kreis Minden-Lübbecke (ots) - In den letzten Tagen erhielt die Polizei Kenntnis zu mehreren Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Menschen in Minden, Porta Westfalica und Petershagen. So wurden in mindestens zwei Fällen lebensältere Menschen durch die Betrüger geschädigt. Die Polizei bittet zum wiederholten um Vorsicht. So meldete man der Polizei am gestrigen Dienstag einen Fall, der sich bereits am 6. Februar in Petershagen-Heimsen ereignete. In dem Betrugstelefonat ...

    mehr
