Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frontalzusammenstoß zwischen Auto und Lkw

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte am Mittwochmorgen auf der Dehmer Straße ein Autofahrer mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der BMW-Fahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 34-Jähriger mit seinem BMW gegen 09:15 Uhr die Dehmer Straße aus Richtung Porta Westfalica kommend. Zwischen der Wöhrener Straße und der Straße "Am Meierbach" geriet der Osnabrücker aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein Mindener (48), der am Steuer eines entgegenkommenden Lastwagens saß, brachte sein Fahrzeug mittels Vollbremsung fast zum Stehen, konnte aber eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der Autofahrer musste zunächst von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Anschließend wurde er vor Ort notfallmedizinisch behandelt und anschließend mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. Die Unfallstelle war für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Spezialisten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell