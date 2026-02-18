Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Kreuzungsunfall durchbricht Pkw einen Zaun

Lübbecke (ots)

(FW) An der Kreuzung Industriestraße und Rahdener Straße ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkws. In der Folge durchbrach ein Auto einen Zaun. Hierbei verletzten sich drei Beteiligte.

Demnach befuhr ein 28-jähriger Lübbecker gegen 22:00 Uhr mit seinem VW die Industriestraße in Richtung Preußisch Oldendorf. Zeitgleich beabsichtigte ein Lübbecker (25) mit seinem Mercedes auf der Rahdener Straße in Richtung Espelkamp zu fahren. In dem betreffenden, durch Ampeln gesteuerten Kreuzungsbereich ereignete sich eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den starken Aufprall schleuderte die E-Klasse nach links durch einen angrenzenden Zaun und kam im Garten des dortigen Wohnhauses zum Stehen. Ersten Zeugenaussagen zu Folge fuhr der Mercedes-Fahrer bei Grünlicht.

Nicht nur die 20-jährige Beifahrerin im Beetle wurde durch das Unfallgeschehen leicht verletzt, auch die beiden Fahrzeugführer trugen Blessuren davon. Während für die Lübbeckerin eine Behandlung vor Ort ausreichte, wurden die beiden Fahrer mittels RTW leicht verletzt in das Krankenhaus Lübbecke transportiert. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer starken Beschädigungen vom Unfallort abgeschleppt werden.

