Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beifahrerin bei Unfall auf Bundesstraße leicht verletzt

Petershagen (ots)

(FW) An der Einmündung "Lange Straße" zur B482 kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos. Eine Beifahrerin verletzte sich hierbei leicht, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Den ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr gegen 18:00 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Toyota auf der "Lange Straße" in Richtung Bundesstraße. Zeitgleich beabsichtigte ein Portaner (64) mit seinem Audi auf der B482 in Richtung Porta Westfalica zu fahren. Als der junge Petershäger nach links in Richtung Petershagen auf die Bundesstraße abbiegen wollte, kollidierte sein Pkw mit dem kreuzenden Q8. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 17-Jährige Beifahrerin des Fahranfängers leicht. Die Uchterin wurde mit einem RTW in das Johannes-Wesling-Klinikum gebracht.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Bergung für einen kurzen Zeitraum gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell