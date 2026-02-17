Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Felgendiebstahl an Neuwagen

Lübbecke (ots)

(FW) Vier Felgen wurden am vergangenen Wochenende von einem Neuwagen eines Autohauses in Lübbecke abmontiert und entwendet.

Demnach ereignete sich der Felgendiebstahl an einem Volvo zwischen Freitag 18:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr an der Rahdener Straße. Das auf dem Hof abgestellte Fahrzeug konnte nur noch auf Backsteinen aufgebockt vorgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche das mögliche Tatgeschehen oder verdächtige Feststellungen an dem besagten Wochenende beobachtet haben und bittet um einen Anruf unter 0571 8866-0.

