Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegen Leitplanke gerutscht

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen eines mit unerfreulichen Folgen verbundenen Verkehrsunfalls wurden die Beamten am Montagmorgen nach Rehme gerufen.

Den Erkenntnissen nach hatte ein 37 Jahre alter Autofahrer gegen 10.45 Uhr die Oberbecksener Straße aus Richtung der Autobahn kommend befahren und an der Kreuzung Königstraße / Brand's Kamp nach links auf die Königstraße einbiegen wollen. Dabei verlor der Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle und rutschte gegen eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Bad Oeynhausener den Polizisten keinen Führerschein präsentieren. Stattdessen ergab eine Abfrage den Verdacht, dass er den Wagen ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein gefahren hatte. Weil sich ferner Hinweise eines Betäubungsmittelkonsums bei ihm ergaben, wurde dem Mann auf der örtlichen Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Nun sieht der 37-Jährige einem entsprechenden Ermittlungsverfahren entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

