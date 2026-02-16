Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Totalschaden - Unfallflucht - Blutprobe

Stemwede (ots)

(FW) In Stemwede ereignete sich am frühen Samstagmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Eine Osnabrückerin kam zunächst mutmaßlich alkoholisiert von der Straße ab und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. In der Folge konnte sie von der Polizei ermittelt werden. Hierbei verletzte sie zwei Beamte und musste sich schlussendlich einer Blutprobe unterziehen.

Den ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr gegen 04:40 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem Opel auf der Oppenweher Straße in Richtung Rahden. Hier kam sie in einer Rechtskurve kurz vor der Straße "Zum Dorferfeld" nach links von der Fahrbahn ab. Der Corsa beschädigte dabei zwei Straßenleitpfosten und verunfallte im Vorgarten eines angrenzenden Wohnhauses.

Anstatt die Polizei zu alarmieren, flüchtete die mutmaßliche Verursacherin kurzerhand fußläufig von der Unfallstelle. Die Ordnungshüter fahndeten nach der Verkehrsteilnehmerin und trafen sie schließlich in Rahden an.

Während der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten bei der vermeintlichen Fahrerin eine Alkoholisierung fest. Diese bestätigte sich in einem durchgeführten Atemalkoholtest, weshalb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

In der Folge kam es zu Widerstandshandlungen, bei welchem sich zwei eingesetzte Polizisten leicht verletzten. Sie konnten ihren Dienst nach einer Behandlung im Krankenhaus Lübbecke fortsetzen. Die Frau fand sich schlussendlich auf der Wache Espelkamp wieder, wo ihr Blutproben entnommen wurden.

Das Fahrzeug der 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit, wurde geborgen und sichergestellt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell