Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verdacht einer Trunkenheitsfahrt: Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen ihrer auffälligen Fahrweise meldete man der Polizeileitstelle am Samstagabend eine Autofahrerin, als diese langsam in Richtung Blasheim fahrend auf der Fiesteler Straße in Alswede in Schlangenlinien unterwegs war.

Eine entsandte Streifenwagenbesatzung konnte die 68-Jährige kurze Zeit später in der Straße Immengarten einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Gesetzeshüter Merkmale einer Alkoholisierung fest. Trotz mehrerer Versuche gelang es nicht, einen Atemalkoholtest mit der Frau durchzuführen. Aufgrunddessen wurde die Lübbeckerin auf die Wache Lübbecke gebracht. Dort entnahm ihr ein Bereitschaftsarzt eine Blutprobe. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein der Frau sicher und fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
